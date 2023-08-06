حفلات مهرجان العلمين الجديدة ترفع إشغالات الفنادق إلى 100%

كشف أحمد دسوقي، الخبير السياحي بمدينة العلمين الجديدة، مدير التشغيل بسبلاش أكوا بارك العلمين الجديدة، أن السائحين المترددين على الساحل الشمالي حاليا قد تغيروا عن ما سبق فأصبحن منطقة الساحل الشمالي تستقطب السائحين ذات الإنفاق المرتفع، لافتا إلى أن مهرجان العلمين الجديدة قد حقق رواجا سياحيا كبيرا للمنطقة، فأصبحت إشغالات فنادق العلمين فى أيام العطلات خميس وجمعة وسبت تصل إلى 100%.

حفلات تامر ومنير اليسا الأكثر إقبالا بمهرجان العلمين الجديدة



قال دسوقي في تصريحاته لصحيفة الدستور، إن المنطقة التي تستضيف الحفلات الغنائية في العلمين تشهد ازدحامًا شديدًا، وقد بلغت نسبة الإقبال على الحفلات أكثر من 100%.

وأشار إلى أن حفلات السوبر ستار تامر حسني والكنج محمد منير والفنان حميد الشاعري والمطربة اليسا هي الأكثر طلبًا.

أشار دسوقي إلى الإقبال الكبير على الشواطئ والخدمات الترفيهية في المنطقة، بفضل تغيير جذري في شكل الخريطة السياحية وسوق العمل السياحي بعد مهرجان العلمين الجديدة.

تم ضخ استثمارات فندقية وسياحية جديدة عالية الجودة، وتقديم خدمات ترفيهية متميزة للنزلاء. وأشار دسوقي أيضًا إلى ردود فعل إيجابية من السائحين العرب المترددين على المنطقة، حيث شهدت المنطقة تطورًا سريعًا في فترة قصيرة، وجذب مهرجان العلمين الجديدة الجنسيات العربية التي كانت تفضل السفر إلى أوروبا إلى منطقة الساحل الشمالي.