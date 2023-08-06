وزير الخارجية الجزائري يستقبل ممثلي مجموعة بريكس لبحث انضمام بلاده

استقبل وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الأحد، سفراء وممثلي الدول الخمسة، أعضاء مجموعة بريكس المعتمدين لدى الجزائر.

جاء اللقاء بتكليف من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لاسقبال سفراء كل من روسيا والصين والهند، فضلا عن القائمين بأعمال سفارتي البرازيل وجنوب إفريقيا في الجزائر.

ويأتي الاجتماع في إطار المساعي الرامية لحشد المزيد من الدعم لترشح الجزائر لعضوية مجموعة بريكس، وذلك من خلال تسليط الضوء على مقومات ترشحها، الذي يستمد خصوصيته من المبادئ والقيم والمراجع التي ترتكز عليها سياسة الجزائر الخارجية، ومساعيها الرامية إلى قيام نظام دولي متعدد الأقطاب، فضلا عن تفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف ودمقرطة العلاقات الدولية.

وأكد وزير الخارجي الجزائري أن بلاده بنضالها السياسي المعروف في سبيل إعلاء القيم والمبادئ التي قامت عليها ومن أجلها منظمة بريكس، وبالحركية الاقتصادية التي تشهدها في سياق الإصلاحات التي بادر بها الرئيس تبون، التي تتجلى في المؤشرات التنموية الإيجابية التي حققتها بلادنا في السنوات الأخيرة، لتطمح لتقديم مساهمة نوعية في نشاط هذا التكتل بما يخدم أهداف السلم والأمن والتنمية والرخاء، إقليميا ودوليا.

هل تشهد قمة جنوب إفريقيا انضمام مصر والسعودية لـ"بريكس"؟

وتستعد جنوب إفريقيا، لاستضافة قمة دول "بريكس" الشهر الجاري، بعد إعلان عدم حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقمة، ورفع الحرج عن الدولة الإفريقية فيما يتعلق بتسليم بوتين إلى المحكمة الجنائية الدولية، بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة بحقه.

ومن المتوقع انضمام دول جديدة للمجموعة المكونة من 5 أعضاء هم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، من بينها مصر والسعودية.

والشهر الماضي، كشفت رئيسة المنتدى الدولي لدول مجموعة بريكس، بورنيما أناند، عن أن مصر والسعودية قد تنضمان في القريب العاجل إلى مجموعة بريكس، مشيرة إلى أن الصين وروسيا والهند ناقشوا الأمر خلال قمة قادة مجموعة بريكس الـ14، التي عقدت افتراضيا في الفترة من 23 إلى 24 يونيو.