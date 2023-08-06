الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شوشة يتفقد تقسيم الريسة الجديد المخصص لأهالى توسعات ميناء العريش (صور)

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

تفقد اللواء د.محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الأحد، تقسيم الريسة الجديد المخصص لأهالي توسعات ميناء العريش البحري في حي الريسة بالعريش، في حضور أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش وأحمد يونس مدير الإدارة الهندسية في مجلس المدينة.

وأكد المحافظ أن التقسيم يقع في حي الريسة على مسافة قريبة من توسعات ميناء العريش، حيث قامت المحافظة بتنفيذ التقسيم لصالح المواطنين في توسعات الميناء من أصحاب المرحلة الأولى والثانية والثالثة، حيث بدأ بعض المواطنين في البناء بهذا التقسيم عن طريق الرخصة القديمة، لافتًا إلى إعفاء المواطنين من رسوم الرخصة الجديدة للبناء التي تصل إلى 60 ألف جنيه في التقسيم أو بالبناء علي أراض يمتلكونها.

وأضاف المحافظ أن التقسيم يضمم 133 قطعة كمرحلة أولي وأن 5 مواطنين بدأو فعلا في البناء في التقسيم بالرخصة القديمة بعد استلام 30 مواطنًا لقطع أراض في التقسيم، بعد قيام مجلس المدينة بتمهيد الأرض وتسوية المكان.

ووجه المحافظ مجلس مدينة العريش بتوصيل كافة المرافق للتقسيم الجديد بالمجان، بجانب تذليل العقبات أمام المواطنين حتى الانتهاء من البناء، لافتًا إلي توفير مواد البناء بأسعار مناسبة ومخفضة بعد التنسيق مع تجار مواد البناء في مدينة العريش، تيسيرًا علي المواطنين.

وأعلن المحافظ عن أن الأسبقية الأولى في مسابقة التعيينات في ميناء العريش البحري لسكان حي الميناء، وتم وضع عضو من التنظيم والإدارة بالمحافظة في لجنة فحص الأوراق؛ للتأكيد على هذا الموضوع، لافتا إلى أن الأولوية الثانية في التعيينات لكل أبناء المحافظة.

ووجه أهالي حي توسعات ميناء العريش الشكر للقيادة السياسية والمحافظ على الاهتمام، بتلبية مطالبهم والاستماع للشكاوى الخاصة بهم والعمل علي حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات.

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
IMG_٢٠٢٣٠٨٠٦_١٨٤١٤١
IMG_٢٠٢٣٠٨٠٦_١٨٤١٤١
مصر سيناء شمال سيناء تقسيم الريست
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