بايرن ميونخ: اتهامنا بالعنصرية ضد مانى بلا هدف.. نقدر ساديو

نفى نادي بايرن ميونخ الألماني، ادعاءات واتهامات باكاري سيسيه المستشار الإعلامي للسنغالي ساديو ماني، فيما يخص خروج اللاعب من النادي وأزمته مع زميله السابق ليروي ساني.

وكان ساديو ماني، قد انضم لفريق النصر السعودي، قادمًا من بايرن ميونيخ، بعقد يمتد حتى عام 2027.

واتهم سيسيه بايرن ميونخ بالعنصرية تجاه ماني، مستنكرًا تصرف ليروي ساني، كذلك مدرب الفريق توماس توخيل.

ورد نادي بايرن ميونخ ببيان تم نشره عبر الصحافة الألمانية مفاده: "لقد أنهينا عقدنا مع ساديو ماني بالاتفاق المتبادل، يؤكد بايرن أن الاتهامات بالعنصرية، كما صاغها حاشية ساديو مرة أخرى، بلا هدف وكانت منذ البداية".

وأضاف: "وبالمثل، لم يخبر مدربنا توماس توخيل أبدًا ساديو بأنه لم يعد بإمكانه استخدامه بعد الآن".

وزاد: "يعرب البايرن عن تقديره لساديو ماني كلاعب وكرجل للأسف، لم تتحقق الأهداف التي نحصل عليها بالتعاقد معه. يحدث هذا في كرة القدم. نتمنى لساديو كل التوفيق والكثير من النجاح في ناديه الجديد".

وقال سيسيه، في تصريحات لراديو مونت كارلو الفرنسي: "كل من لديه معرفة بكرة القدم الأوروبية يعرف أن ليروي سانيه رجل متعجرف للغاية، بينما ساديو هادئ للغاية وقد أظهر ذلك في كل مكان يلعب فيه. لقد تجاوز سانيه الحدود".

وتابع: "قيل الكثير من الأشياء الخاطئة حول ما حدث. خرجت الكثير من الأشياء القذرة من الصحافة الألمانية. وقفوا مع سانيه ضد ساديو. قالوا إن ساديو تم تغريمه 500 ألف يورو، وهي كذبة".

وواصل سيسيه حديثه: "ليروي ساني اعتذر لساديو بعد الحادث. لماذا؟ لأنه كان يعلم أنه هو المخطئ. اتصل سانيه ببعض اللاعبين وقال لهم: «لقد أرسلت رسالة نصية إلى ساديو، وانتظر منه الرد" - رد ساديو وقبل اعتذاره، لكنه أخبره أن ذلك لا ينبغي أن يحدث مرة أخرى".

وأضاف المستشار الإعلامي للنجم السنغالي: "ساديو أهانه ساني عنصريًا؟ نعم فعلا. لا يمكنني الدخول في تفاصيل معينة. لهذا السبب قلت إن هناك نكران الجميل من جانب بايرن. هذا جنون!".

وأكد سيسيه: "إذا كان لون بشرة ساديو ماني يزعج ليروي ساني، فقد أزعج أيضًا الأشخاص المسئولين في بايرن، لأنهم لم يفهموا سبب دفع هذا الكم من المال لهذا الرجل".

وعن علاقة ماني مع توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، قال سيسيه: "عندما وصل توخيل، التقى بساديو لأول مرة بعد فترة التوقف الدولي، وأخبره المدرب أنه سعيد بوجوده في الفريق وأنه سيلعب دورًا مهمًا، لكنه لم يكن يعلم أن المسئولين اتخذوا قرارًا آخر".

وأضاف: "لم يكن قرارًا كرويًا، بل لعب توخيل دور الدمية، بايرن لا يديره توخيل، بل يديره كبار السن في المدرجات، أراده مجلس الإشراف بالنادي ووافقوا على التوقيع قبل عام، والآن بعد إصابته قرروا أنه سيرحل".