نقل للمشرحة.. مصرع شاب فى حادث قطار بمزلقان ببنى سويف

لقى شاب مصرعه، الأحد، في حادث قطار قرب مزلقان الواسطى شمال بني سويف ونقلت سيارة إسعاف جثته إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب في حادث قطار قرب مزلقان الواسطى شمال المحافظة.

ووجَّه مدير الأمن بنقل جثة المتوفى إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة؛ للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن وتبين أن المتوفي يدعى "هشام.ر.ع"، 27 سنة، مقيم محافظة الفيوم.