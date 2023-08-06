الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة: لا أزمة في أدوية الأمراض الوراثية.. ومثيل دواء الغدة الدرقية متوفر

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه لا توجد أزمة في أدوية الأمراض الوراثية، والأمراض النادرة.

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه لا يوجد نقص في أدوية الأمراض التي ترتفع معدلاتها في الصيف، مثل الإجهاد الحراري وضربات الشمس والطفح الجلدي والنزلات المعوية، لأنها تصنع في مصر.

أما بالنسبة لما يتردد عن نقص دواء الغدة الدرقية، أكد أن المثيل له متوفر، موضحًا أن مثائل الأدوية هي الأدوية التي تحتوي على نفس المادة الفعالة، أما بدائل الأدوية تحتوي على مادة فعالة مختلفة، لكنها تؤدي نفس الوظيفة.

تعريف نواقص الأدوية

وأردف: "منظمة الصحة العالمية عرفت نواقص الأدوية، أنه لا يمكن توفير الاحتياجات من الدواء الذي لا يوجد له بديل، أو مثيل، وهذا لم يحدث في مصر، دواء الغدة الدرقية، المثيل له متوفر، وهي عقارات تصنع في مصر".

الصحة بدائل الأدوية مثائل الأدوية دواء الغدة الدرقية متحدث الصحة
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