نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال ترشيد الكهرباء وغرفة عمليات حي شبرا

قام د.حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية ومحمد عبد النعيم رئيس حي شبرا وناصر طلعت محمد سكرتير حى شبرا بالمرور على غرفة عمليات حى شبرا لمتابعة البلاغات الموجه لغرفة العمليات وكيفية التعامل معها.

وتابع نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشمالية ورئيس حي شبرا وناصر طلعت محمد سكرتير حى شبرا بمتابعة قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية لترشيد الطاقة الكهربائية بالمصالح الحكومية بعد مواعيد العمل الرسمية وفى العطلات الرسمية بالمرور على حى شبرا بأداراته المختلفة.

وشدد نائب المحافظ على رؤساء الأحياء بمتابعة ترشيد وتخفيف استهلاك الكهرباء بكافة الإدارات والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية عقب إنتهاء ساعات العمل الرسمية عدا غرف العمليات بالاحياء وما تفرضه مقتضيات العمل فى بعض الإمكان مع الالتزام باستخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة.