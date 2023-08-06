أول صور لسائق "توك توك" قتل على يد 3 أشخاص فى الوراق

شهدت منطقة الوراق مقتل سائق "توك توك" طعنًا على يد 3 أشخاص بغرض السرقة.

وحصلت "الدستور" على صور المجني عليه ويدعى فؤاد سلامة الذي قتل على يد 3 أشخاص بعدما سددوا له طعنات متفرقة في جسدة؛ بغرض سرقة مركبته النارية "توك توك" بمنطقة الوراق.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الوراق بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بالعثور على جثة سائق "توك توك" مقيم بدائرة قسم المنيرة الغربية داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بالوراق شمال الجيزة، على الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ وبالتحريات تبين مقتل سائق "التوك توك" يدعى فؤاد سلامة على يد 3 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية ومقيمين منطقة الجيزة.

بإعداد الكمائن، تمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة واعترف أحدهم بأنه قام باستدراج المجنى عليه حال قيادته مركبة "التوك توك" بدائرة القسم بزعم نقل بعض المنقولات من الشقة محل الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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