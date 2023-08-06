الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أول صور لسائق "توك توك" قتل على يد 3 أشخاص فى الوراق

المجني عليه
المجني عليه

شهدت منطقة الوراق مقتل سائق "توك توك" طعنًا على يد 3 أشخاص بغرض السرقة.

وحصلت "الدستور" على صور المجني عليه ويدعى فؤاد سلامة الذي قتل على يد 3 أشخاص بعدما سددوا له طعنات متفرقة في جسدة؛ بغرض سرقة مركبته النارية "توك توك" بمنطقة الوراق.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الوراق بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بالعثور على جثة سائق "توك توك" مقيم بدائرة قسم المنيرة الغربية داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بالوراق شمال الجيزة، على الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ  وبالتحريات تبين مقتل سائق "التوك توك" يدعى فؤاد سلامة على يد 3 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية ومقيمين منطقة الجيزة.

بإعداد الكمائن، تمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة واعترف أحدهم بأنه قام باستدراج المجنى عليه حال قيادته مركبة "التوك توك" بدائرة القسم بزعم نقل بعض المنقولات من الشقة محل الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

364255622_1501415760663299_8351402622872952738_n (3)
364255622_1501415760663299_8351402622872952738_n (3)
364549243_131772893314578_2772109458850523252_n
364549243_131772893314578_2772109458850523252_n
364549747_6511866862212699_2673138362838558792_n
364549747_6511866862212699_2673138362838558792_n
364633795_250889277755844_3580579727390861217_n
364633795_250889277755844_3580579727390861217_n
توك توك صور المجني عليه فؤاد سلامة قتل 3 أشخاص
ads

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 34.88 مليار دولار في يوليو

حفل بهاء سلطان وكارول سماحة.. أبرز فعاليات مهرجان العلمين المقبلة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

"هل سممته طليقته؟".. لغز يحيط بوفاة شاب داخل حمام شقته بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟