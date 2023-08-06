قبل انطلاقه غدًا.. أرقام للتواصل فى حالات تخفيضات وهمية للأوكازيون الصيفى

تحدث أحمد أبوالفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، عن آخر الاستعدادات لبداية الأوكازيون الصيفي، والمقرر انطلاقه، غدًا الإثنين، ومدى إقبال المحال التجارية على المشاركة فيه.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي إم سي"، إن هناك غرفة عمليات لمتابعة تخفيضات الأسعار، وتذليل العقبات أمام كل التجار في استخراج كافة التصريحات اللازمة، مشددًا على ضرورة الاتصال بالخط الساخن (19588) من خلال أي خط أرضي في حالة وجود تخفيضات وهمية.

وأضاف: "يمكن لأي مواطن يشعر بأن التخفيضات وهمية إرسال رسائله عن طريق الواتس آب على رقم 01577779999، أو من خلال الفاكس على رقم 0233055753".

وأكد أن هناك وعيًا استهلاكيًا استرشاديًا لدى المواطنين، خاصة أن هناك حركة شرائية داخل المحال التجارية، الأمر الذي يسهل على المواطن معرفة والتأكد من وجود حالات تخفيضات وهمية أم لا، موضحًا أن المواطن هو خط الرقابة الأول.