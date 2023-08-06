الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: نشكر السعودية على استضافة 40 دولة ضمن محادثات جدة

الامير محمد بن سلمان
الامير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الأوكراني

أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن محادثات جدة حول أوكرانيا كانت جيدة وبناءة نحو تحقيق سلام عادل.

وشكر البيت الأبيض، في تصريحات نقلتها قناة العربية، المملكة العربية السعودية على استضافة 40 دولة للتشاور بشأن أوكرانيا.

وأضاف: "مشاورات جدة كانت فرصة لمناقشة كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا".

ولليوم الثاني على التوالي، الأحد، تستمر مباحثات مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة السعودية.

واختُتم اليوم الأول للمباحثات، السبت، بمشاركة أكثر من أربعين دولة، حيث قدمت خلاله أوكرانيا صيغة سلام من 10 نقاط لمناقشتها.

في حين أكد مصدر بالوفد الأوكراني أن صيغة السلام التي قدمها في جدة دعمتها دول عدة، ولقيت دعمًا أكثر من تلك التي طرحت في كوبنهاجن، بحسب قناة العربية.

وأفاد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، لوكالة "تاس" بأن روسيا ستناقش نتائج مشاورات جدة بشأن أوكرانيا مع الشركاء في بريكس الذين شاركوا في الاجتماع.

​البيت الأبيض أوكرانيا السعودية محادثات جدة روسيا
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