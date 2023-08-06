الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دول الخليج تدعو مواطنيها إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان

لبنان
لبنان

ناشدت عدد من الدول العربية، اليوم الأحد، مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، على خلفية الأحداث التي يشهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوب لبنان.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم، إنه حفاظا على سلامة مواطني الإمارات، تؤكد وزارة الخارجية أهمية التقيد بقرار منع سفر مواطني الإمارات إلى لبنان الصادر مسبقا.

كما طالبت الخارجية الإماراتية مواطنيها بأهمية التواصل في الحالات الطارئة وخصصت أرقاما للطوارئ.

ودعت السفارة العمانية في لبنان، مواطنيها المتواجدين في الأراضي اللبنانية، إلى ضرورة توخي الحذر والتقيد بالإجراءات الأمنية اللازمة بالابتعاد عن المناطق التي تشهد صراعات مسلحة، مع اتباع الإرشادات الأمنية الصادرة من الجهات المختصة.

وناشدت السفارة لدى بيروت جميع المواطنين في حال حدوث أي أمر طارئ بالاتصال على الأرقام المخصصة لها.

ويشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين اشتباكات مسلحة وحرب من قبل جماعات متطرفة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

لبنان مخيم عين الحلوة صيدا الإمارات الخارجية الإماراتية السفارة العمانية
ads

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 34.88 مليار دولار في يوليو

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

"جايبالي حشيش".. اعترافات جزار قتل طليقته داخل شقته بالمطرية

حفل بهاء سلطان وكارول سماحة.. أبرز فعاليات مهرجان العلمين المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى