دول الخليج تدعو مواطنيها إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان

ناشدت عدد من الدول العربية، اليوم الأحد، مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، على خلفية الأحداث التي يشهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوب لبنان.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم، إنه حفاظا على سلامة مواطني الإمارات، تؤكد وزارة الخارجية أهمية التقيد بقرار منع سفر مواطني الإمارات إلى لبنان الصادر مسبقا.

كما طالبت الخارجية الإماراتية مواطنيها بأهمية التواصل في الحالات الطارئة وخصصت أرقاما للطوارئ.

ودعت السفارة العمانية في لبنان، مواطنيها المتواجدين في الأراضي اللبنانية، إلى ضرورة توخي الحذر والتقيد بالإجراءات الأمنية اللازمة بالابتعاد عن المناطق التي تشهد صراعات مسلحة، مع اتباع الإرشادات الأمنية الصادرة من الجهات المختصة.

وناشدت السفارة لدى بيروت جميع المواطنين في حال حدوث أي أمر طارئ بالاتصال على الأرقام المخصصة لها.

ويشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين اشتباكات مسلحة وحرب من قبل جماعات متطرفة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.