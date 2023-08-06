الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

هدم عمارات الإيواء لإعادة بنائها وتطوير حي جنوب المنيا (صور)

جريدة الدستور

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أعمال هدم عمارات الإيواء بحي جنوب المدينة "منطقة السلخانة" للبدء في أعمال بنائها من جديد في إطار تطوير المنطقة ضمن خطة الدولة للقضاء علي العشوائيات وتوفير سكن ملائم وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

من جانبه قام اللواء هانى بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا اليوم يرافقه إكرام محمد نائب رئيس المركز والمدينة وأيمن حسانين رئيس حي جنوب المدينة بجولة تفقد خلالها أعمال الهدم بعمارات الإيواء بحى جنوب المدينة، موجهًا بسرعة إنهاء الأعمال فى الوقت المحدد لها ومن ثم البدء مباشرة فى أعمال البناء والتطوير لتوفير سكن يليق بشعب مصر الحبيبة وحضارتها العريقة وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن أعمال الهدم شملت ثلاث عمارات هي العمارات أرقام 3 و4 و5، لافتًا إلى أنه كان قد تم الإنتهاء من إزالة العمارة رقم 6، مؤكدًا أنه فور الإنتهاء من أعمال الهدم ورفع تراكمات ومخلفات الهدم سيبدأ العمل فورا في أعمال إعادة بناء هذه العمارات السكنية بشكل ملائم وحضاري يليق بالمواطنين وبأعمال التطوير بالمنطقة.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الأعمال تأتي فى إطار توجيهات الرئيس السيسي بالقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة لشعب مصر العظيم، وفى ضوء تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمتابعة أعمال هدم عمارات الايواء بحى جنوب المدينة تمهيدا لتطوير المنطقة ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتوفير سكن كريم لشعب المنيا الكرام.

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المنيا أستمرار أعمال الهدم عمارات الإيواء بحي جنوب مدينة المنيا إعادة بنائها وتطوير المنطقة اللواء هاني بدوي رئيس مدينة المنيا
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