الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الري" ترفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية لتوفير الاحتياجات المائية للأراضي

تفقد الترع والمصارف
تفقد الترع والمصارف

رفعت قطاعات وأجهزة وزارة الموارد المائية والري، درجة الاستعداد القصوى والجاهزية لتوفير الإحتياجات المائية اللازمة لمختلف المحاصيل الزراعيه الصيفية، خاصة الأرز والذرة الصفراء، وأيضًا القيام بأعمال الصيانة الدورية والتطهير لشبكة الترع والمصارف والمجارى المائية لمنع أية معوقات أمام وصول المياه إلى المنتفعين.

فى ذات الإطار، تفقدت المهندسة جيهان حسن عباس، مدير عام الرى بالفيوم، الأعمال الجارية لتنفيذ خطة توفير وتوزيع المياه لزمامات الأراضى الزراعية التابعة لهندسة رى سنورس بالفيوم، ومنها ترعة بحر الزاوية العمومى، ونقاليفة، وخور شرف، والعال الكبير، وذلك لضمان وصول المياه إلى النهايات بالكمية المناسبة والتوقيت المحدد لرى المحاصيل.

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كما تفقدت مدير عام الرى بالفيوم، بحضور المهندس محمد جمال مفتش توزيع المياه والمهندس محمود عبد العزيز مدير هندسة رى سنورس، أعمال تجريف بحر ترسا، وأعمال التطهير والصيانة لمختلف المجارى المائية لتوفير الاحتياجات المائية لكافة الأراضى الزراعية.

تفقد الترع والمصارف والمجارى المائية 

واكدت المهندسة جيهان حسن عباس،رفع درجة الجاهزية لتوفير المياه للاراضى المنزرعة وأعمال التطهير والصيانة الدورية، إضافة إلى المتابعة من خلال غرف عمليات مركزية لمناسيب المياه، خاصة خلال موسم أقصى الاحتياجات حاليا.

تكثيف أعمال تطهير وصيانة جميع المجارى المائية

كما أوضحت لـ"الدستور"، أنه يتم متابعة و تكثيف أعمال تطهير وصيانة جميع المجارى المائية لمنع أية عوائق تواجه وصول المياه إلى الأراضى الزراعية، مع استمرار رفع درجة الجاهزية والاستعداد القصوى لمتابعة وحل أي عوائق تواجه المزارعين في الحصول على المقننات المائية لأراضيهم.

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