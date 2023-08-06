الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب "خناقة ستات".. طعن عريس فى فرحه بكفر الشيخ

طعن
طعن

أصيب عريس بجرح نافذ في البطن، بعد التعدي عليه من أحد أقارب العروس بسبب مشادة بين سيدتين بكفر الشيخ.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتلقيه إشارة من مأمور مركز شرطة كفرالشيخ، بنشوب مشاجرة في إحدى قاعات الأفراح الخاصة الواقعة على طريق كفرالشيخ- إسحاقة.

انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة كفرالشيخ، برئاسة رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، ومباحث كفرالشيخ، لمكان البلاغ، حيث تبين أن مشادة كلامية نشبت بين سيدتين من أهالي العريس بقرية الشمارقة، والعروس، تطورت إلى تدخل شباب من عائلتي العروسين، ونشبت مشاجرة بينهما، وتبادل الجانبان الضرب، وقام أحد أفراد العروس، بطعن العريس بسلاح أبيض في بطنه أدى لإصابته.

وتبين إصابة عدد آخر من الطرفين بكدمات ورضوض وجرى ضبط 8 من الطرفين وبعرضهم على النيابة العامة، أمرت بعمل تحريات المباحث في الواقعة، وهناك محاولات للصلح بين الطرفين وفي انتظار خروج العريس من المستشفى.

عريس مشادة محافظة كفر الشيخ الأفراح الخاصة مشاجرة
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