الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة الفيوم: معامل التنسيق الإلكترونى تفتح أبوابها لطلاب المرحلة الأولى

جامعة الفيوم: معامل
جامعة الفيوم: معامل التنسيق الإلكتروني تفتح أبوابها لطلاب ال

استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة اعتبارًا من أمس السبت طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات المصرية، تحت رعاية ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح ياسر مجدي حتاتة أنه وفقًا للجدول الزمني المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولليوم الثاني على التوالي تستقبل المعامل طلاب المرحلة الأولى، بداية من يوم السبت ٥ / ٨ / ٢٠٢٣ وحتى الأربعاء ٩ / ٨ / ٢٠٢٣، موكدًا حرص جامعة الفيوم على توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور لتيسير أعمال التسجيل حيث تم تجهيز قاعات انتظار ملحقة بالمعامل مخصصة للطلاب وأولياء الأمور لمنع التكدس والتزاحم داخل المعامل.

كما تتواجد بالمعامل فرق دعم فني على أعلى مستوى من الكفاءة، سواء من أعضاء هيئة التدريس وأخصائي شئون التعليم والطلاب والفنيين لتقديم الدعم الفني اللازم، وأيضًا الإجابة على استفسارات للطلاب، مؤكدًا أن تلك الخدمات مجانية بالكامل.  

وأشار محمد فاروق الخبيري إلى أن جامعة الفيوم أعدت 5 معامل حاسب آلي، بإجمالي ١١٣ جهاز حاسب آلي بكليات الزراعة والهندسة والعلوم والسياحة والفنادق والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وتعمل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا.

IMG-20230806-WA0026
IMG-20230806-WA0026
IMG-20230806-WA0027
IMG-20230806-WA0027
IMG-20230806-WA0028
IMG-20230806-WA0028
IMG-20230806-WA0029
IMG-20230806-WA0029
IMG-20230806-WA0024
IMG-20230806-WA0024
جامعة الفيوم معامل التنسيق الإلكتروني تفتح ابوابها لطلاب المرحلة الاولي
ads

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 34.88 مليار دولار في يوليو

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

حفل بهاء سلطان وكارول سماحة.. أبرز فعاليات مهرجان العلمين المقبلة

"جايبالي حشيش".. اعترافات جزار قتل طليقته داخل شقته بالمطرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى