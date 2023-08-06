جامعة الفيوم: معامل التنسيق الإلكترونى تفتح أبوابها لطلاب المرحلة الأولى

استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة اعتبارًا من أمس السبت طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات المصرية، تحت رعاية ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح ياسر مجدي حتاتة أنه وفقًا للجدول الزمني المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولليوم الثاني على التوالي تستقبل المعامل طلاب المرحلة الأولى، بداية من يوم السبت ٥ / ٨ / ٢٠٢٣ وحتى الأربعاء ٩ / ٨ / ٢٠٢٣، موكدًا حرص جامعة الفيوم على توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور لتيسير أعمال التسجيل حيث تم تجهيز قاعات انتظار ملحقة بالمعامل مخصصة للطلاب وأولياء الأمور لمنع التكدس والتزاحم داخل المعامل.

كما تتواجد بالمعامل فرق دعم فني على أعلى مستوى من الكفاءة، سواء من أعضاء هيئة التدريس وأخصائي شئون التعليم والطلاب والفنيين لتقديم الدعم الفني اللازم، وأيضًا الإجابة على استفسارات للطلاب، مؤكدًا أن تلك الخدمات مجانية بالكامل.

وأشار محمد فاروق الخبيري إلى أن جامعة الفيوم أعدت 5 معامل حاسب آلي، بإجمالي ١١٣ جهاز حاسب آلي بكليات الزراعة والهندسة والعلوم والسياحة والفنادق والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وتعمل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا.

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