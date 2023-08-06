الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هاري كين وسون يقودان هجوم توتنهام أمام شاختار دونيتسك وديًا

هاري كين وسون هيونج
هاري كين وسون هيونج مين

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني وديًا.

ويستعد فريق توتنهام هوتسبير لمواجهة نظيره شاختار دونيتسك وديًا، في إطار استعدادات الأندية لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الودية بين توتنهام وشاختار دونيتسك، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل توتنهام الرسمي استعدادًا لمواجهة شاختار دونيتسك وديًا

وجاء تشكيل توتنهام الرسمي استعدادًا لمواجهة شاختار دونيتسك وديًا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ڤيكاريو.

خط الدفاع: أودوجي – بن ديفيز - كريستيان روميرو – ايمرسون رويال.

خط وسط الملعب: بيير إيميل هويبيرج - سار – جيمس ماديسون.

في خط الهجوم: سون هيونج مين - هاري كين – ديان كولوسيفسكي.

ويغيب عن مباراة اليوم كل من: تانجاجا – لوريس – رودون – سبينس – ندومبيلي – باروت - هارفي وايت.

 كما يغيب كل من: بينتانكور - فورستر – ريتشارليسون - وايتمان - خيل - ريان سيسسينون، وذلك بعد تأكد إصابتهم وخضوع بعضهم إلى عمليات جراحية.

موعد مباراة توتنهام المقبلة في افتتاحية الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق توتنهام هوتسبير أن يستهل مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجديد 2023-2024، بمواجهة نظيره برينتفورد.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد الموافق 13 أغسطس الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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