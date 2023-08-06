التصريح بدفن شقيقتين غرقا فى نيل المعادى

أمرت نيابة المعادى الجزئية، اليوم، بدفن جثماني شقيقتين غرقتا أثناء استحمامهما في مياه النيل بكورنيش المعادى، عقب الكشف الطبي، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، والاستعلام عن حالة المصابة الثالثة.



تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بغرق عدد من السيدات على كورنيش المعادى بنطاق جنوب العاصمة، وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهرى وشرطة المسطحات المائية إلى مكان البلاغ.

وتم انتشال 3 جثث لـ3 سيدات شقيقات، وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثامين إلى المشرحة ووضعها تحت تصرف النيابة العامة فيما نقلت المصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.