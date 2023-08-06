الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة سائق عرّض حياة المواطنين للخطر بالمقطم للمحاكمة

محكمة
محكمة

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم، بإحالة سائق متهم بقيادة سيارة بحمولة زائدة على الطريق بمنطقة المقطم، إلى المحاكمة الجنائية.

ونفى المتهم تعريض حياة المواطنين للخطر، مؤكدًا أنه اعتاد تحميل السيارة بالبضائع والسير على الطرق السريعة دون حوادث، كما أن المسافة التي يقصدها ليست بعيدة وكان حريصًا على أن يصل بها بسلام وهذا ما حدث وعن الرخصة أكد أنه فقدها.

كان قد تم تداول منشور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنًا قيام قائد سيارة "ربع نقل" محملة بحمولة زائدة وقيامه بتعريض المواطنين للخطر حال سيره بدائرة قسم شرطة المقطم.

تم تحديد السيارة مرتكبة الواقعة، والتوصل إلى قائدها وتم استهداف المتهم وضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتبين من خلال فحص الأجهزة الأمنية للسيارة وقائدها عدم حمل السائق "رخصة قيادة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.

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