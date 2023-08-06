محافظ الإسكندرية يتابع بدء سريان قرار العمل "أونلاين" فى المصالح الحكومية

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بدء سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالعمل "أونلاين" يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس 2023، في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، وذلك ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء بدواوين عموم المصالح والجهات الحكومية، والذي بدأ سريانه اعتبارًا من اليوم 6 أغسطس 2023.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تم توجيه رؤساء الأحياء ومديري المديريات بالبدء في متابعة تنفيذ الأعمال المكلفة للموظفين "أونلاين" وإعداد تقارير مفصلة بما تم من تكليفات ومدى تنفيذها والإشراف على سير العمل، لضمان سهولة التواصل والتفاعل مع الرئيس المباشر وزملاء العمل.

وشدد اللواء محمد الشريف على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء بكل المقار الحكومية، والالتزام التام بالكتب الدورية السابق إصدارها في هذا الشأن.

وناشد جميع المواطنين بضرورة مساندة جهود الدولة في ترشيد استخدام الكهرباء سواء في المنازل أو أماكن العمل.