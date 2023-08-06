الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصادر: مصير عودة السياحة الروسية يتطلب توفير عدة حوافز

ارشيفيه
ارشيفيه

قال عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية لنشيط السياحة، إن الهيئة تعمل على إعادة جذب السياحة الروسية وعودتها مرة أخرى إلى المنتجعات المصرية، مؤكدا أن عودة السياحة الروسية ستكون حافزا قويا لتشجيع الدول الأخرى على زيارة مصر، خاصة في ظل استقرار الأوضاع الأمنية والصحية.


ومن جانبه، أكد مصطفي خليل عضو مجلس الأعمال المصري- الروسي أن عودة السياحة الروسية لا تزال تحتاج إلى استراتيجية حقيقة، خاصة بعدما يحدث سياسيا واقتصاديا في روسيا.

 
وأكد خليل في تصريحات لـ الدستور، أن الإقبال على الحجوزات حتى الآن نسبي إلى حد كبير وفقا للرحلات المتاحة حاليا  بين القاهرة وموسكو، بالإضافة إلى أن هناك زيادة في حركة السياحة عبر برنامج الترانزيت بالمطارات المصرية، حيث يتوجه السياح الروس من مصر إلى بعض الدول الإفريقية إلى جانب تركيا.


وأوضح ضرورة زيادة العروض التريجية للمقاصد السياحي المصري، للاستفادة من حجم الطلب الروسي علي مصر واعتماد الروبل بشكل رسمي سيكون حافزا لعودة الروس مرة أخرى إلى مصر.


وأشار إلى أن توفير الطيران يعتبر عنصر الجذب الأول لعودة حرك السياحة الروسية، خاصة وأن وزارة الطيران المدني تدعم بشكل قوي الطيران منخفض التكاليف.

 

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