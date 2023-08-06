الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. أوائل الثانوية العامة الشعبة العلمية والأدبية بمطروح

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت محافظة مطروح اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة الشعبة العلمية والأدبية لعام 2023 وجاءت أسماء أوائل علمي علوم كالآتي:

"محمد سامي سيد احمد فضل، احمد مليجي حماد السيد، احمد عماد احمد عبد الفتاح، محمد شريف حسن علي درويش، اسراء صلاح فهمى عباس، احمد محمد سليمان احمد حماد، محمد جمال خلف حجازي، هاجر على محمد محمود، يوسف منصور محمد حسان، اسماء السعيد فتحي السعيد عبد الله مدكور"

كما جاءت اسماء الأوائل في امتحان الثانويه العامة شعبة "علمي رياضيات" كالآتي:

"فاطمة محمد عبد العزيز ابوبكر، و امير عبد الحميد محمد مصطفى بكر، و مصطفى عبد القادر محمد جابر، و عبد الله عماد عبد الله على محمد، و عمر محمد عبد العال محمد، و يوسف ماجد اسحق يوسف، و عاطف عبد المولى اسبيته عباس، و عمر سامح ناجي ابراهيم الشهاوى، و فارس محمد السيد امين، و عبد الرحمن اشرف عبد العاطي رحومة".

اما عن الشعبة الأدبية فجاءت أسماء الاوائل كالآتي:

"ياسر صلاح عبد الحميد احمد، و ساميه نصر سليمان جویده، و جرجس جبران ذكي جبران منصور، و فاتن وحيد خيرى عبد العزيز ابراهيم، و حبيبة محمد فؤاد مرسى سليمان، و محمود فتحى ابراهيم محمد، و يوسف سلامة يونس عامر، و فاطمة عبد الرحمن محمد احمد، و رحمه عادل عبد العاطى احمد، وإیمان سعید محمد حامد البسيوني"، إضافة إلي علاء عبد المنعم خيري “مكفوفين".

أسماء أوائل الثانوية العامة الشعبة العلمية والأدبية أسماء الأوائل أوائل الثانوية العامة محافظة مطروح
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