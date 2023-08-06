رئيس مراقبة الملاحة: مرور 72 سفينة يوميًا بعد افتتاح القناة الجديدة

قال القبطان رضا شحاتة، رئيس مراقبة الملاحة داخل هيئة قناة السويس، إن تطوير عمل الهيئة يشمل الاهتمام بعنصريِّ الوقت والأمان.

وأضاف شحاتة، خلال حوار له لفضائية "إكسترا نيوز"، أن عرض القناة في القطاع الجنوبي كان 205 ويتم توسيعه إلى 245 مترًا، حتى يعطى هامش أمان للسفن الكبيرة ذات الغاطس الكبير منعًا لأي تأثير من جوانب القناة، وتم الانتهاء من 90% من أعمال التوسعة والعمل مستمر لأعمال التطوير.

وأوضح رئيس مراقبة الملاحة داخل هيئة قناة السويس: حدث تطوير في القناة الجديدة وجذب للمراكب، وهناك زيادة في مرور السفن من 47 سفينة متوسطًا يوميًا إلى 72 سفينة بعد افتتاح القناة الجديدة.