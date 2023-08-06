الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة نحال على ضفاف ترعة بالغربية

جثة
جثة

عثرت قوات الأمن على جثة نحال متوفى داخل منحل على ضفاف ترعة القرشية، من منطقة الرجدية، بالسنطة وذلك عقب تلقي بلاغ يفيد بوجود الجثة في أحد المناحل، وفور تلقي البلاغ، قامت وحدة مباحث السنطة بالانتقال إلى الموقع للقيام بالمعاينة الأولية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد العثور على جثة نحال متوفى داخل منحل على ضفاف ترعة القرشية، من منطقة الرجدية، وعلى الفور، قام ضباط مباحث السنطة بتنسيق الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة هوية النحال المتوفى وكشف ملابسات الحادث، تم فتح تحقيق شامل لتحديد سبب الوفاة ومعرفة ما إذا كانت هناك عناصر جنائية متورطة في الحادث.

وتجري قوات الأمن تحقيقات مستمرة لتحديد هوية النحال المتوفى والتواصل مع ذويه لإبلاغهم بالحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة والتي طلبت تقريرًا مفصلًا عن نتائج التحقيق وتحربات المباحث حول الواقعة وتحديد سبب الوفاة عقب العرض على الطب الشرعي.

المعاينة الأولية الإجراءات القانونية اللازمة اتخاذ الإجراءات اللازمة العثور علي جثة نحال من الرجدية علي جانب ترعة القرشية الإجراءات القانونية الإجراءات اللازمة العثور على جثة كشف ملابسات الحادث
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