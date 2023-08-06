المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة يختتم برنامجه التدريبى "الحوكمة المبتكرة فى العصر الرقمى"

اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة- الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- فعاليات البرنامج التدريبي "الحوكمة المبتكرة في العصر الرقمي"، بالشراكة مع كلية ثندربيرد للإدارة الدولية، التابعة لولاية أريزونا، وذلك بمقر الكلية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، خلال حضورها ختام البرنامج، إلى نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي، والذي تم من خلاله العمل على تعزيز قدرات ومهارات 27 مشاركا من أكثر من 14 جهة حكومية من الجهاز الإداري للدولة، ومنها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في مجال الحوكمة الإلكترونية، بما يتضمن الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في الحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة المصرية.

وعلى هامش البرنامج التدريبي، قامت الدكتورة شريفة شريف بتوقيع تنفيذ أنشطة من خلال مركز التميز التابع لكلية ثندربيرد للإدارة الدولية، بمقر المعهد، وذلك بهدف تبادل الخبرات في مجال التدريب والبحث العلمي.

تضمن البرنامج التدريبي محاور متنوعة تتعلق بالحوكمة المرنة، والتحول الرقمي، وميكنة الإدارة الحكومية، وآليات خلق نظم اقتصادية مستدامة، بالإضافة إلى التنافسية والتعاون بين القطاعين العام والخاص، كما شمل البرنامج استعراض التحديات والفرص التي يواجهها الجهاز الإداري للدولة في العصر الرقمي.

وتميز البرنامج التدريبي بالتركيز على الجوانب العملية والتطبيقية، من خلال القيام بزيارات ميدانية لأهم المؤسسات العالمية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والكونجرس الأمريكي، والمركز البحثي Brookings، وبعثة الاتحاد الإفريقي إلى الولايات المتحدة، كما تضمن البرنامج دورات تدريبية وورش عمل بشكل تفاعلي وعملي.