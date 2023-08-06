الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز المتهم بسرقة السيارات فى المعادى على ذمة التحريات

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأحد، بحجز المتهم بسرقة سيارة بأسلوب المغافلة بمنطقة المعادي، على ذمة تحريات المباحث.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال قيامه بمحاولة تشغيل محرك سيارة دون لوحات معدنية، عن طريق قطع الأسلاك الكهربائية.

وبمناقشته أمام اللواء علاء بشندي، مدير المباحث الجنائية، اعترف بسرقته السيارة المشار إليها من محافظة الجيزة عن طريق مغافلة قائدها حال نزوله وتركه محرك السيارة يعمل.

وأمكن التوصل لمالك السيارة، وباستدعائه وسؤاله أيد ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة المعادي الجزئية اسلوب المغافلة تحريات المباحث قطع الأسلاك الكهربائية
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