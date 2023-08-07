أسباب الإصابة بمرض السكر في سن مبكر وروشتة للوقاية منه

يعاني بعض الشباب صغار السن من الإصابة بمرض السكر في سن مبكر والسبب الأكبر يرجع لتناول الوجبات سريعة التحضير، أو عن طريق الوراثة وأن هناك تاريخ عائلي قوي للإصابة بمرض السكر.

وتستطيع الآن اتباع عدة نصائح مهمة لتحميك من الإصابة بمرض السكر في سن مبكر، لذلك نرصد لكم كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير من الشباب للوقاية من الإصابة بمرض السكر في سن مبكر، وفقًا لتقرير نشره موقع "very well health"، كالتالي:

أسباب الإصابة بمرض السكر في سن مبكر

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بمرض السكر في سن مبكر منها

1 - زيادة الوزن والسمنة المفرطة.

2 - الاعتماد على السكر بشكل كبير في الوجبات السريعة.

3 - التدخين.

4 - القلق والتوتر.

5 - الإصابة بمرض السكر من الممكن أن يكون وراثيا.

6 - اتباع نظام غذائي غير صحي.

روشتة للوقاية من الإصابة بمرض السكر في سن مبكر

1 - اتباع نظام غذائي مفيد لصحتك ويشمل تناول البروتينات والفيتامينات الموجودة في الخضار والفاكهه.

2 - ممارسة الرياضة والأنشطة التي تعتمد على الحركة مثل الجري أو المشي أو الذهاب لصالات الجيم لتوعية مناعتك لتحمي نفسك من الأمراض المزمنة.

3 - إنقاص الوزن يعمل على تحسين حالتك الصحية والتحكم في الكربوهيدرات الزائدة.

4 - الإقلاع عن شرب السجائر يحميك من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

5 - يجب أن تهتم بعدد ساعات نومك بانتظام وأن تكون 7 ساعات يوميا للوقاية من مرض السكر.

6 - الحد من التوتر والاضطرابات المزمنة وأن تتبع كورسات لتهدئة الأعصاب مثل اليوجا أو الرقص.