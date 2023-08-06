رواية صادرة عن دار روافد بالقاهرة في 2018.

رواية أجيال تاريخية غير تقليدية. كتبها الصحفي عادل سعد بثبات وحرفية عالية، مستعرضا مئات الأشخاص من أجيال مختلفة لا يجمعهم رابط واحد سوى انتمائهم لمحافظة أسيوط. خليط عجيب من البشر، تفوق عادل سعد على لورانس داريل بوصفه مدينة الإسكندرية عندما " أصبحت المدينة نهبا للتراب والذباب" ولكن مدينة أسيوط عادل سعد, أصبحت نهبا للقتل والموت والدماء والرذيلة كل فواحش الأرض.

اشخاص من مشارب وديانات وعادات وتقاليد وتصرفات جنونية وعاقلة ولئيمة وغبية وعنيدة. اشخاص تجمع فيهم كل الخير وكل شرور الأرض واخرجوا أسوأ ما فيهم من قتل وزنا المحارم ولؤم وغدر وتدين وعبادة الله. زنادقة وملحدون ولا أحد يصدق أنهم كذلك من فرط براءتهم التي اظهرهم بها الكاتب.

استثنائية الرواية لم تأت من كون عادل سعد قد اعتبرها أفضل رواياته فقط، ولكن لمجموعة خصائص يقف على راسها امتلاكه ناصية التقنية الروائية المدهشة فيها.

لا يمكن اغفال الثقافة الموسوعية التي يتمتع بها الكاتب والتي لا يتردد في الإفصاح عنها في الكتابة، إلمامه بالتاريخ المسكوت عنه، والذي نشرته الصحف في قصاصاتها.

ترتكن الرواية الى مذكرات شهيد في هو الصحفي صادق أبو حامد الذي استشهد في 18 يناير في عام 2011 , أو ما يعرف بثورة يناير 2011 التي احتفى بها الشعب في اول الأمر، ثم تخلى عنها تاركا الأمر للإخوان المسلمين، كما سنقرأ في رواية الأسايطة.

تبدأ الرواية الملحمة بعام 1807. والمكان غرب البلد بمدينة أسيوط، ويقول الكاتب: " أسيوط المدينة الفرعونية القديمة اندثرت، درستها الرياح ويروح ويجئ حولها حمير وجمال وبغال وبشر. والأسيوية مع الأشمونية إداريا لأعمال منفلوط وجرجا. كانت أسيوط أربعة اكوام مرتفعة، والنيل نهر عجيب اسماكه تصلي، ومن أرض العبيد الى البحر الكبير أربعين يوما طولا في ثلاثين يوما عرضا. والطير في السماء، وعلى الأرض. الأخفاف والحوافر والمخالب والأقدام."

ولا نعلم لماذا اختار الكاتب هذا التاريخ، لنعرف انه في ذلك كان الألباني محمد علي يعتلي سدة الحم في مصر. ثم يدخل بنا في تفاصيل معارك محمد على لمطاردة المماليك واعوانهم بتفصيل لا يخلو من خيال وابداع.

تنهي الرواية كما في مذكرات الشهيد، في 22 يناير 2011، والرواية بالنسبة لنا الآن، كلها زمن ماض، بحاضرها وماضيها. والرواية إن كان يغلب عليها الطابع التاريخي والمعلوماتي، وأحيانا التوثيقي، فهذه روح الكاتب التي تكتب، فالروائي ليس مؤرخا، إنما يقدم قراءة لهذا التاريخ بأسلوب فيه بعض التخييل، أو استخدام بعض تقنيات السرد مثل الخطابات أو الوثائق والمخطوطات كما فعل صنع الله ابراهيم في رواية اللجنة ورواية ذات، والكاتب إمبرتو إيكو في روايته "على اسم الوردة"، ويوسف زيدان في "عزازيل". هذا التاريخ في أسيوط 1807 يمكن أن نعتبره بداية ظهور الرأسمالية المسيحية والقبطية في أسيوط. وظهور عائلات لها ثقل اقتصادي في الحياة السياسية، وبعضهم لهم دورا كبيرا في مجريات الأمور في مصر. مثل عائلا خياط وقلته وهي العائلات

يتكئ الكاتب على بعض المقولات المتداولة والتي شاعت عن توسط بعض الأعيان لدخول جمال عبد الناصر حسين الكلية الحربية. وتعرض هذا الرجل الوسيط للتنكيل به من قرارات ثورة يوليو بعد ذلك، تلك القرارات التي اثرت على مستقبل مصر الزراعي والاقتصادي لأنها كانت صادرة بدون دراسات عميقة لجدواها على المدى البعيد.

كما يرصد الكاتب شخصيات كثيرة حقيقية أثارت جدلا في أسيوط وفى مصر كلها مثل عزت حنفي خُط الصعيد. والذي كرمته السينما المصرية بفيلم الجزيرة فيما بعد. ومحاولات التخلص منه. وإمبراطور النخيلة، وما وقع منه من أحداث شهيرة وحقيقة شخصية عزت حنفي. وهي الظاهر الجانبية التي ظهرت نتيجة لسياسة كي الشعب بالنار التي انتهجتها الدولة لمقاومة تغلغل الجماعات الإسلامية، مثل نوفل سعد الدين ونشأت في حمرة دوم في قنا.

الشخصيات الطريفة والخيالية، التي اخترعها من خياله الخصب ليضفي على عمله نوع من التشويق الجميل، وتنحسر تلك الشخصيات المريضة، التي أصيبت في بمرض عضال خصائصها التناسلية والجنسية، بتاريخ أسيوط العريق، ومن تلك الشخصيات التي رصدها الكاتب مثل خالتي بطة وقشطة وقطة وغيرها من الشخصيات كانت بمثابة لوحات مستقلة داخل الرواية، كما انها ساهمت في تشكيل لوحة بديعة التكوين بألوانها الجميلة في رواية تجاهلها النقاد، وتجاهلتاه وسائل الإعلام.

في الفصل الأخير بعنوان صلاة العقارب، وهو مصطلح بالغ الدلالة على حقيقة تلك الجماعات، مثل مصطلح مدافع آيات الله التي استخدمه قبله الكاتب الصحفي الشهير عنوانا لكتابه. يرصد الكاتب كيفية نشأة الجماعات الإسلامية وانتشارها وقوة نفوذها في أسيوط. ويقدم أسماء وأحداثا حقيقية أبطالها عاصم عبد الماجد وكرم زهدي وناجح إبراهيم وغيرهم.

الرواية أشبه بلوحة كبيرة من الموزاييك أو الأرابيسك. وهي تعد بمثابة ملحمة عن تلك المدينة الفريدة في طبيعتها وطبائع أهلها كما رصدها الكاتب من خلال الكثير من المراجع التاريخية والكتب البحثية والدوريات.

وحتى يقنعنا الكاتب بأنه يكتب التاريخ فقد قدم لنا في نهاية الرواية عددا من المراجع التاريخية وبعض من الصحف التي كانت تصدر في أسيوط في فترة ازدهارها في ثمانينات القرن الماضي وما بعده.

تحية للكاتب عادل سعد على هذا العمل الروائي العظيم، الذي اهمله النقاد , والأوساط الأدبية لسبب غامض , مع أن العمل يضعه في الصدارة مع كتاب الروايات التاريخية جورجي زيدان وعلى احمد باكثير، من الكتاب العظام..