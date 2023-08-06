الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لسائق يروج هيروين وخرطوش بالشرقية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة، بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بمركز ههيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.
جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة، وبحوزته 76 لفافة من جوهر الهيروين المخدر، وسلاح ناري غير مششخن - كباس خرطوش- وطلقة واحدة لذات العيار.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، بالعرض على النيابة العامة.

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