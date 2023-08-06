"وعدها بالزواج وتهرب".. اعترافات المتهمين بخطف شاب بالمقطم

تواصل نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأحد، تحقيقات موسعة في واقعة خطف شاب وإجباره التوقيع على إيصالات أمانة بمنطقة المقطم من قبل 4 متهمين.

اعترافات المتهمين

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة بسبب سوء سلوك المتهم وتعديه جنسيًا على إحدى فتيات الأسرة، والتهرب من الزواج منها، فحاولوا خطفه وإجباره الزواج منها، وعندما رفض صوره صورا مخلة، لابتزازه وأجبروه التوقيع على إيصالات أمانة لإلزامه الزواج منها.

تعود تفاصيل الواقعة لتعرف شاب عمره يصل 25 عامًا، على فتاة جامعية ونشأت بينهما علاقة عاطفية استمرت لما يزيد على عام، صارح فيها الطرفان بعضهما بحقيقة مشاعرهما، ونتيجة لقربهما الزائد ومشاعرهما نشبت علاقة محرمة بين الطرفين نتج عنها معاشرة الفتاة معاشرة الأزواج.



وعدها بالزواج وتهرب

وبسبب صغر سن الشاب وعدم قدرته على الزواج منها تخلى عنها، وتهرب منها، وهذا ما دفعها لمصارحة أسرتها عقب اكتشاف أمرها، وهنا خططت أسرة الفتاة لإجبار الشاب على الزواج منها فترصدوا له بالقرب من منزله، وخطفوه من أعلى الطريق الدائري.



وقام المتهمون الأربعة باحتجازه وإجباره التوقيع على إيصالات أمانة وصوروه صورا مخلة عقب تجريده من ملابسه لإجباره على إتمام الزواج وإخبار عائلته والتقدم للفتاة، لكن تم اكتشاف أمرهم، وترصدهم من قبل الأجهزة الأمنية وتم ضبطهم.

تفاصيل بلاغ قسم الشرطة

انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أن هناك أربعة متهمين تورطوا في خطف الشاب بالقرب من منزله بمنطقة المقطم بسبب خلافات بينهم وارتباطه بإحدى الفتيات والإخلال بالزواج منها عقب ممارسة الجنس معها برضاها.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم السبت، من تحرير شاب اختطفه 4 آخرين وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة والتعدي عليه بالضرب وتصويره في منطقة المقطم.



تفاصيل بلاغ قسم الشرطة

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا يفيد تغيب شاب عن منزله لمدة يومين، وبالبحث عنه وبسؤال أصدقائه أفادوا بأن هناك أشخاصًا حضروا له وأخذوه بالقرب من مكان منزله، تم تتبعهم وضبطهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.