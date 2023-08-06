إزالة تعديات البناء المخالف في حملات بالشرقية

وجَّه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وفي هذا الإطار، توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة جمالون مخالف بقرية شلشلمون خارج الحيز العمراني، وتم فك جميع الأعمال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياقٍ متصل، تمكنت رئاسة مركز ومدينة ههيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزرزمون بإزالة شدة خشبية بالدور الأول علوى لمنزل بناحية كفر الشيخ عثمان تابع قرية الفواقسة (الزرزمون)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بجميزة بني عمرو حملة مكبرة لإزالة التعديات بناحية قرية الصانية وأسفرت الحملة عن تنفيذ الإزالة الكلية لحجرة وسور بالدبش وسور بالصاج مُقامة بالمخالفة على أرض إصلاح زراعي على مساحة (١٠٠م) بدون ترخيص واتخاذ كل الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالفرايحة بإزالة حالة تعدى خارج الحيز العمراني عبارة عن شدة خشبية وتشوين مواد بناء لسيمل دور ارضى بناحية عزبة معلومة بالوحدة على مساحة حوالى ١٣٠ م تقريبًا باسم المخالف (ا .م .م)، وتمت الإزالة كليًا على نفقة المواطن ورفع مواد التشوين والتحفظ على المعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالشرقية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالهيصيمية ومسؤولي الجمعية الزراعية، حملة لتنفيذ إزالة فى المهد بقرية الخطارة بعزبة شعير، عبارة عن سور من ثلاث جهات بالطوب الأبيض بارتفاع 1.5 متر، على مساحة 20 قيراطًا، وتمت الإزالة كليا حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية عبارة عن بناء مقابر مخالفة بدون ترخيص بعزبة السبكي التابعة للوحدة المحلية بالعصلوجي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.