الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحت عنوان "رد الجميل".. نقابة التمريض تكرم أعضاءها من الكوادر المتميزة بمحافظة شمال سيناء

جانب من التكريم
جانب من التكريم

نظمت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، احتفالية خاصة للتمريض بمحافظة شمال سيناء،  تحت عنوان "رد الجميل"، وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة حدادًا على شهداء الجيش الأبيض.

وخلال الاحتفالية وجهت نقيب التمريض تحية شكر وتقدير لجموع التمريض بمصر وتمريض شمال سيناء بشكل خاص، على دورهم وتفانيهم فى العمل، كما تناولت أهمية دور التمريض على مر العصور.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، على تقديم مجلس النقابة للدعم اللازم لكافة أطقم التمريض، كما ناقشت خلال الاحتفالية أهمية ميثاق أخلاقيات المهنة.

وأشارت إلى أهمية مواصلة بذل أطقم التمريض للنفيس والغالى لخدمة المريض المصرى، وتقديم أفضل الخدمات الطبية فى كافة المنشآت الصحية، لافتة إلى أن النقابة حريصة على رفع كفاءة أطقم التمريض من خلال البرامج التدريبية المستمرة.

وأشادت خلال الاحتفالية بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنظومة التمريض بمصر والتى شهدت طفرة كبيرة ماديًا ومعنويًا خلال السنوات الأخيرة، كما أشادت بدور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ودعمه المستمر للتمريض.

وفى نهاية الاحتفالية، كرمت نقيب التمريض أعضاء هيئة التمريض بمحافظة شمال سيناء والكوادر المتميزة للتمريض فى المحافظة، مؤكدة أن النقابة لا تنسى أعضاءها من العاملين بالمحافظات النائية والحدودية.

1a0186d8-8590-45a1-8937-905f526ea7ec
1a0186d8-8590-45a1-8937-905f526ea7ec
4b625db7-c12e-416b-8bc4-f2a6d866034d
4b625db7-c12e-416b-8bc4-f2a6d866034d
07a24f42-1abe-4cab-8847-4e59053929de
07a24f42-1abe-4cab-8847-4e59053929de
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

أحمد عمر هاشم لـ"الدستور": أنا بخير ومتواجد بالمستشفى لإجراء جراحة بسيطة

النصر السعودى يكشف حقيقة مواعدة رونالدو لحليمة بولند

أصحاب المحال المتضررة من انفجار أشمون: إهمال مالك المطعم سبب الحادث.. والخسائر كبيرة

"وعدها بالزواج وتهرب".. اعترافات المتهمين بخطف شاب بالمقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟