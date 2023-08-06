تحت عنوان "رد الجميل".. نقابة التمريض تكرم أعضاءها من الكوادر المتميزة بمحافظة شمال سيناء

نظمت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، احتفالية خاصة للتمريض بمحافظة شمال سيناء، تحت عنوان "رد الجميل"، وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة حدادًا على شهداء الجيش الأبيض.

وخلال الاحتفالية وجهت نقيب التمريض تحية شكر وتقدير لجموع التمريض بمصر وتمريض شمال سيناء بشكل خاص، على دورهم وتفانيهم فى العمل، كما تناولت أهمية دور التمريض على مر العصور.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، على تقديم مجلس النقابة للدعم اللازم لكافة أطقم التمريض، كما ناقشت خلال الاحتفالية أهمية ميثاق أخلاقيات المهنة.

وأشارت إلى أهمية مواصلة بذل أطقم التمريض للنفيس والغالى لخدمة المريض المصرى، وتقديم أفضل الخدمات الطبية فى كافة المنشآت الصحية، لافتة إلى أن النقابة حريصة على رفع كفاءة أطقم التمريض من خلال البرامج التدريبية المستمرة.

وأشادت خلال الاحتفالية بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنظومة التمريض بمصر والتى شهدت طفرة كبيرة ماديًا ومعنويًا خلال السنوات الأخيرة، كما أشادت بدور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ودعمه المستمر للتمريض.

وفى نهاية الاحتفالية، كرمت نقيب التمريض أعضاء هيئة التمريض بمحافظة شمال سيناء والكوادر المتميزة للتمريض فى المحافظة، مؤكدة أن النقابة لا تنسى أعضاءها من العاملين بالمحافظات النائية والحدودية.

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