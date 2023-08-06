الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسقاط مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو.. وقيود جزئية على حركة إقلاع وهبوط الطائرات بمطار فنوكفا

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، فرض إدارة مطار فنوكفا في موسكو، قيودا جزئية على حركة إقلاع وهبوط الطائرات في المطار خلال هذا الوقت، وتم رفعها الآن. 

وأشار سيرغي سوبيانين، إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة أوكرانية مسيرة في حوالي الساعة 11:00 صباحا استهدفت العاصمة موسكو وذلك وفق قناة “روسيا اليوم”.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي أحبطت محاولة أوكرانية لاستهداف مواقع في مقاطعة موسكو عبر الطائرات المسيرة.

 

عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين موسكو فنوكفا الطائرات
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