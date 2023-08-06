الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تسجيل 6 هزات أرضية ضعيفة بسواحل مصر والسعودية

رسوم بيانية للزلازل
رسوم بيانية للزلازل ـ أرشيفية

سجّلت محطات الشبكة القومية للزلازل 6 هزات أرضية ضعيفة بسواحل مصر والسعودية على البحر الأحمر.

ووفقًا للبيانات التي سجلتها محطات الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن الهزات الست وقعت في النطاق الزمني من الساعة الرابعة و50 دقيقة فجرًا بتوقيت القاهرة، حتى الساعة السابعة و15 دقيقة صباحًا، وكانت الأبرز فيها بقوة 1.53 درجة على مقياس ريختر.

ووقعت ثلاث هزات من الست، في نفس الوقت، بالسواحل السعودية، بمنطقة تبوك، بينما وقعت الهزات الثلاث الأخرى في السواحل المصرية، في أوقات مختلفة.

ولم تصدر أي بيانات بالشعور بالهزات الأرضية الست، حيث إن الهزات الأرضية أقل من 3 درجات تُصنف على أنها "ضعيفة"، وفق تصريحات سابقة لمعهد الفلك.

محطات الشبكة القومية للزلازل البحر الاحمر السعودية سواحل مصر هزات أرضية
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