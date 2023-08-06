الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المصريين الأحرار بالبحيرة يناقش الاتجاهات الحديثة للزراعة في ضوء التغيرات المناخية

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

نظّمت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة البحيرة ندوة تثقيفية تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة في الزراعة في ضوء التغيرات المناخية"، وذلك برعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبتوجيهات الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وبإشراف أحمد حمودة أمين محافظة البحيرة وعضو الهيئة العليا.

وجاء ذلك في إطار الدور التوعوي لكافة المواطنين وخاصة المعنيين من المزارعين وأصحاب الأراضي الزراعية، وهو أحد روافد التحرك ضمن الحملة التمهيدية التي أطلقها الحزب لتأييد ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وتحدّث في الندوة الدكتور هاني مهنا عضو الهيئة العليا للحزب وأمين تنظيم المحافظة، والدكتور علاء الدين رشدي أمين التدريب والتثقيف في هيئة مكتب المحافظة، وتضمّنت الندوة الخطوات الرامية للقيادة السياسية تجاه النظم الحديثة في الزراعة وتدارك التغيرات المناخية وانعكاسات ذلك على الاقتصاد والمنظومة الزراعية.

وشارك في حضور الندوة اللواء محمد حسن الصول، أحد أبطال حرب أكتوبر والحاصل على الأنواط، وسام الشجاعة، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، ميدالية جرحى الحرب، وميدالية السادس من أكتوبر، ونقباء فلاحين البحيرة، وأعضاء هيئة المكتب، وأمناء المراكز، والأقسام.

أمانة حزب المصريين الأحرار محافظة البحيرة الاتجاهات الحديثة للزراعة الدكتور عصام خليل الدكتورة هبة واصل
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