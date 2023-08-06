الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ اقتصاد: قناة السويس تزيد من قوة مصر الناعمة وتضيف للتجارة الدولية

قناة السويس
قناة السويس

قال الدكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية النقل الدولي واللوجستيات، إن قناة السويس رغم أنها أطول ممر ملاحي اصطناعي في العالم، فإنها أقصر طريق بين الشرق والغرب، وهذه نقطة محورية تزيد من قوة مصر الناعمة وتضيف للتجارة الدولية. 

وأضاف إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن يد المصريين تعاهدت على تطوير القناة المستمر منذ التأميم، فمنذ التأميم لم تنقطع مشروعات تطوير وتنمية القناة.

مواكبة التغير في التجارة وملاحقة التطور

وأوضح أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية النقل الدولي واللوجستيات، أن الهدف من هذه المشروعات هو مواكبة التغير في التجارة وملاحقة التطور في أحجام السفن، مشيرًا إلى أنّ قناة السويس الجديدة أضافت 72 كم للمجرى الملاحي منها 35 كم حفرا جافا و37 توسيعا وتعميقا. 

ولفت أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية النقل الدولي واللوجستيات، إلى أن الهدف من قناة السويس الجديدة زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة لتسمح بمرور 97 سفينة يوميا بدلا من 49 سفينة، بالإضافة إلى استيعاب كل السفن من الأحجام والحمولات كافة.

قناة السويس أستاذ اقتصاد قوة مصر الناعمة التجارة الدولية تزيد قوة مصر
ads

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": الهجمات السيبرانية خطر متزايد يهدد أمن المعلومات (فيديو)

شباب غزة يطلقون مبادرة "لنجعل شاطئنا أجمل" للحفاظ على شاطئ البحر (فيديو)

العلاج بالدفن فى الرمال.. تفاصيل السياحة العلاجية بواحة سيوة (فيديو)

أستاذ اقتصاد يكشف أهمية المدن الجديدة فى مواجهة زيادة السكان (فيديو)

تامر عاشور: تنظيم مهرجان العلمين رائع واختيار الفنانين مميز

"القاهرة الإخبارية" تكشف أصداء حفل إليسا وتامر عاشور بمهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

رضوان الكاشف.. ساحر السينما

"السودانى" يوجه بعقد جلسة استثنائية لمناقشة مقترحات المؤتمر الوطنى لحوار الشباب

الأكثر قراءة

أحمد عمر هاشم لـ"الدستور": أنا بخير ومتواجد بالمستشفى لإجراء جراحة بسيطة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

تحريات لمعرفة مُلابسات الواقعة.. غرق 3 شقيقات فى النيل بكورنيش المعادى

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

بلاغ ضد ناشرى فيديو "طلعت زكريا" بالذكاء الاصطناعى

تنسيق كلية إعلام من أدبي 2023.. الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى (تفاصيل)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟