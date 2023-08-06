أستاذ اقتصاد: قناة السويس تزيد من قوة مصر الناعمة وتضيف للتجارة الدولية

قال الدكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية النقل الدولي واللوجستيات، إن قناة السويس رغم أنها أطول ممر ملاحي اصطناعي في العالم، فإنها أقصر طريق بين الشرق والغرب، وهذه نقطة محورية تزيد من قوة مصر الناعمة وتضيف للتجارة الدولية.

وأضاف إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن يد المصريين تعاهدت على تطوير القناة المستمر منذ التأميم، فمنذ التأميم لم تنقطع مشروعات تطوير وتنمية القناة.

مواكبة التغير في التجارة وملاحقة التطور

وأوضح أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية النقل الدولي واللوجستيات، أن الهدف من هذه المشروعات هو مواكبة التغير في التجارة وملاحقة التطور في أحجام السفن، مشيرًا إلى أنّ قناة السويس الجديدة أضافت 72 كم للمجرى الملاحي منها 35 كم حفرا جافا و37 توسيعا وتعميقا.

ولفت أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية النقل الدولي واللوجستيات، إلى أن الهدف من قناة السويس الجديدة زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة لتسمح بمرور 97 سفينة يوميا بدلا من 49 سفينة، بالإضافة إلى استيعاب كل السفن من الأحجام والحمولات كافة.