الربان هلال يحيى: قناة السويس الجديدة ساهمت فى زيادة الإيرادات

قال الربان هلال يحيى، مراقب الملاحة بقناة السويس، إن القناة الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات التي حققتها الهيئة، حيث ارتفعت الإيرادات من 5 مليارات العام ما قبل الماضي، إلى 9.4 مليار دولار هذا العام.

وأضاف يحيى، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن القناة استطاعت أن تحقق بنجاح تكلفة القناة وزيادة "من زمان"، كما استقدمنا أعدادًا جديدة من السفن ونوعيات لم تكن تمر في السابق، لافتًا إلى إمكانية عبور سفن الحاويات الكبيرة، بغاطس يصل إلى 56 قدمًا كحد أقصى.

وأوضح أن الهيئة تعمل الآن على تطوير القطاع الجنوبي، ليصل عرضه إلى 40 مترًا، والعمق إلى 66 قدمًا، الأمر الذي يزيد من معدلات الأمان خلال عبور السفن.

وأشار مراقب الملاحة بقناة السويس إلى أن إنشاء قناة السويس الجديدة من الكم 60 إلى الكم 95 (ترقيم القناة) يسهم في زيادة عدد السفن المارة بما يتراوح بين 6 و8 سفن.