النصر السعودى يكشف حقيقة مواعدة رونالدو لحليمة بولند

كشف نادي النصر السعودي عن حقيقة المكالمة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، والإعلامية الكويتية حليمة بولند.

وكان رواد التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو لمكالمة رونالدو بالخطأ لغرفة بولند في نفس فندق الإقامة بالمملكة العربية السعودية أثناء البطولة العربية.

ووثقت حليمة بولند مكالمة كريستيانو رونالدو لها في غرفتها وجرى التعارف بينهما وطلبت منه لقاءه بعد الاتصال مباشرة من أجل التقاط الصور معه.

وعبرت حليمة بولند في الفيديو عن فرحتها الشديدة رغم ورود الاتصال بالخطأ قائلة: "إنها أفضل غلطة في العالم أنا حليمة بولند، أحلى غلطة والله جعل ما يغلط أحد غيرك".

ورد النصر على هذه المكالمة عبر صحيفة “عكاظ” السعودية: لا شأن لنادي النصر ونجمه الدولي كريستيانو رونالدو بمقاطع الفيديو التي جرى نشرها وتداولها أخيرا بواسطة إحدى مشهورات وسائل التواصل الاجتماعي، وزعمت فيها التحدث هاتفيا مع الأسطورة البرتغالي.

وأوضح مصدر في حديثه لـ«عكاظ» أن نادي النصر ليس لديه أي تعليق أو اهتمام حيال ما تم تداوله بواسطة من يبحثون عن أخذ ورد وتعليقات أكثر ليستمر ذكرهم وربطهم بالنادي، مشددا على أن النادي لن يكون رد فعل لكل ما يطرح في «السوشال ميديا».

ويلعب النصر مساء اليوم الأحد مع نظيره الرجاء المغربي في ربع نهائي البطولة العربية.