الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهم بسرقة السيارات فى المعادى

القبض على متهم
القبض على متهم

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، في ضبط مرتكب واقعة سرقة سيارة بأسلوب المغافلة بمنطقة المعادي.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال قيامه بمحاولة تشغيل محرك سيارة دون لوحات معدنية، عن طريق قطع الأسلاك الكهربائية.

وبمناقشته أمام اللواء علاء بشندي، مدير المباحث الجنائية، اعترف بسرقته السيارة المشار إليها من محافظة الجيزة عن طريق مغافلة قائدها حال نزوله وتركه محرك السيارة يعمل.

وقد أمكن التوصل لمالك السيارة، وباستدعائه وسؤاله أيد ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المعادى قطع الأسلاك الكهربائية ضبط مباحث القاهرة
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