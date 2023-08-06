الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 8 إثر تصادم 3 سيارات على "الدائرى الإقليمى"

تصادم 3 سيارات
تصادم 3 سيارات

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد،  إثر حادث تصادم 3 سيارات  في الطريق الدائري الإقليمي.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الدائرى الإقليمى.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة إحدى السائقين واصطدامه بسيارتين ونتج إصابة 8 أشخاص.

وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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