الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

نصائح للتعلم من أخطاء العلاقات العاطفية السابقة

علاقات
علاقات

يعتقد الكثير من الناس أن العلاقات السابقة هي علامة على الفشل أو أنهم أضاعوا وقتهم في مواعدة الأفراد الخطأ، حيث نشعر بالألم والارتباك والشعور بالذنب بعد العلاقة الخاطئة.

لكن على العكس قد نتعلم الكثير من هذه المشاعر غير السارة، فعلى الرغم من مدى انزعاجنا، فإن الانفصال يكاد يكون دائمًا مدرسًا رائعًا، على سبيل المثال إذا قام حبيبك السابق بالغش واخترت أن تمنحه فرصة أخرى وقام بالغش مرة أخرى يمكنك أن تكتشف أنك لن تتحمل الخيانة الزوجية أبدًا، قد تكون الدروس التي تستخلصها من العلاقات المحطمة ثانوية أو تحويلية بشكل كبير.

يمكن أن يكون التعلم من العلاقات السابقة عملية مفيدة وتحويلية تمكننا من التطور كأفراد وخلق علاقات أكثر إرضاءً في المستقبل.

نصائح للتعلم من علاقتك السابقة

شارك كلينتون باور مستشار العلاقات، خمس نصائح للتعلم من علاقتك السابقة، وتمثلت في التالي

1- خذ بعض الوقت الهادئ للتفكير فيما نجح وما لم ينجح في علاقاتك السابقة، لا يتعلق الأمر بإلقاء اللوم على أي شخص ولكن قم بفهم الديناميكيات التي أدت إلى نتائج معينة.

2- قبول ماضيك هو الخطوة الأولى للمضي قدمًا، كلنا نرتكب أخطاء، لكنها لا تحدد هويتنا، إنها مجرد نقطة انطلاق للتعلم والنمو.

3-الجروح العاطفية تستغرق وقتا للشفاء، اسمح لنفسك هذه المرة، لا بأس أن تشعر بالألم قبل أن تترك حبيبك يذهب.

4-ابحث عن الدروس التي علمتك إياها كل علاقة، ماذا ستفعل بشكل مختلف في المرة القادمة؟ ما هي الأنماط التي تريد كسرها؟ يساعدك طرح هذه الأسئلة على نفسك أيضًا على المضي قدمًا بطريقة صحية.

5-لا تتردد في طلب المساعدة المتخصصة إذا وجدت صعوبة في المضي قدمًا، لا حرج في الحصول على مساعدة شخص ما إذا لم تكن قادرًا على التنقل فيها بنفسك، يمكن أن توفر الاستشارة رؤى وأدوات قيمة للتنقل في مشاعرك.

علاقات سابقة فشل أخطاء التعلم من الأخطاء مواعدة
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