الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

400 باحث مصري يشاركون في برامج المنظمات الدولية خلال يوليو 2023

البحث العلمي
البحث العلمي

كشف مؤشر البحث العلمي لشهر يوليو الماضي عن مشاركة 400 باحث مصري في برامج المنظمات الدولية المتعاونة مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لرفع قدرات الباحثين المصريين مثل المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA وCERN المركز الأوروبي للعلوم النووية ومركز ضوء السنكروترون للعلوم التجريبية والتطبيقات في الشرق الأوسط SESAME منذ عام 2014 وحتى الآن وغيرها.

وأشار المؤشر- في بيان له اليوم الأحد- إلى أنه تم تنفيذ 193 مشروعًا بحثيًا بتمويل مشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجهات الدولية ينفذه باحثون مصريون وباحثون دوليون في إطار الاتفاقيات المشتركة بين مصر وبولندا والصين والهند وجنوب إفريقيا وفرنسا.

مؤشر "الشهر" هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا، يصدره شهريًا المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وكانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قد قامت بإنشاء المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في فبراير 2014، كإضافة لجهودها الرامية لتعزيز تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، ويهدف إلى مساعدة صانعي القرار في وضع السياسات، التي يتعين اتخاذها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لمواجهة تحديات المستقبل ولتوحيد مصادر بيانات العلوم والتكنولوجيا في مصر، بحيث يكون المرصد هو المصدر الأول لمعلومات وبيانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لجميع الهيئات الدولية، مثل اليونسكو ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وغيرها من المنظمات الدولية. 

البحث العلمي المنظمات الدولية CERN IIASA التكنولوجيا اليونسكو
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