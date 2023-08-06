الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تامر عاشور: تنظيم مهرجان العلمين رائع واختيار الفنانين مميز

الفنان تامر عاشور
الفنان تامر عاشور

قال الفنان تامر عاشور، إن مهرجان العلمين مهم جدًا والتنظيم رائع واختيار الفنانين مميز في ظل وجود عدد كبير من السائحين العرب والأجانب، لافتًا إلى أن المهرجان له دور كبير في الترويج السياحي، بسبب تنظيمه المبهر وتوفير الراحة للفنانين وأعضاء الفرق المصاحبة لهم.

وأكد عاشور خلال حواره عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السياحة في الساحل هذا العام أكبر كثيرًا من العام الماضي بسبب المهرجان، مشيرًا إلى أن مهرجان العلمين تضمن عددًا كبيرًا من الفعاليات مثل الفعاليات الرياضية في مناطق مختلفة.

أتمنى استمرارية المهرجان واختلاف الأماكن

وتابع: "نحن كفنانين مصريين عندما نحيي حفلات خارج أو داخل مصر، فإن حفلاتنا تكون تذاكرها "كاملة العدد"، حيث نسعى إلى أن نكون مختلفين في اللايف وألا نكون مكررين، وفي مهرجان العلمين أرى وجود اختلاف كبير على مستوى النشاطات والجانب الفني، وأتمنى استمرارية المهرجان واختلاف الأماكن التي يتم تنظيم الفعاليات فيها، وهو ما سيمثل فارقًا كبيرًا على المستوى السياحي والثقافي والترفيهي".

وأوضح الفنان تامر عاشور أن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن تخصيص عوائد المهرجان لمبادرة حياة كريمة لفتة جيدة، معقبًا: "المتحدة تستخدم القوى الناعمة، وياريت يبقى في مهرجان بكل مكان في مصر مثل القاهرة والمنصورة".

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