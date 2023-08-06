14 أغسطس.. توقيع "استغماية" على مائدة مكتبة البلد

تستضيف مكتبة البلد بالقاهرة، حفل توقيع ومناقشة رواية "استغماية" الصادرة مؤخرًا عن الدار المصرية اللبنانية، وفازت بجائزة أصوات وخطوط لرواية الجريمة الأدبية برعاية شركة ستوريتل للكاتبة كاميليا حسين، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، بمقر المكتبة في 31 ش محمد محمود من ميدان التحرير أمام الجامعة الأمريكية.

ومن المقرر أن يدير اللقاء الروائي أشرف العشماوي، على أن يناقشه كل من الكاتب عزت القمحاوي والكاتبة منصورة عزالدين.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

"لكم من الوقت ظلت واقفة هناك تحدق في وجهي؟ لا أعرف، لكن حينما انتبهت لها أخيرًا ابتسمت لي فابتسمتُ لها، أشارت بالتحية وقالت: أهلًا، فأشرتُ لها وقلتُ: أهلًا وسهلًا. يعني ماذا يفعل الإنسان إذا تبسم له طفل وقال أهلًا، خاصة لو لم يكن طفله. دائمًا يمكن للأطفال توريطك في حكاياتهم، هكذا تنغرس قدماك دون أن تنتبه".

وبحسب الكاتب محمود الورداني في مقال منشور له بـ"أخبار الأدب"؛ فإن رواية "استغماية" الصادرة‭ ‬أخيرًا‭ ‬عن‭ ‬الدار‭ ‬المصرية‭ ‬اللبنانية،‭ ‬اختارت‭ ‬الكاتبة‭ ‬كاميليا‭ ‬حسين‭ ‬ألا‭ ‬تطلق‭ ‬أسماء‭ ‬على‭ ‬شخوصها‭ ‬جميعًا،‭ ‬وهي‭ ‬ليست‭ ‬مصادفة،‭ ‬فلا‭ ‬أسماء‭ ‬مطلقًا‭ ‬للكبار‭ ‬والصغار،‭ ‬ومن‭ ‬يبدون‭ ‬أساسيين،‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬يبدون‭ ‬عابرين.

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬لا يخرج‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬رسمته‭ ‬الكاتبة‭ ‬بدقة‭ ‬ورهافة‭ ‬عن‭ ‬الثنائيين‭ ‬الزوج‭ - ‬الأب‭ ‬والأم‭ - ‬الراوية‭ .‬تماهى‭ ‬كل‭ ‬ثنائي‭ ‬مع‭ ‬الآخر‭ ‬واختلطا‭ ‬وامتزجا‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬متعمد‭.‬

وتابع: علمتُ‭ ‬أن‭ ‬‮"استغماية‮" ‬هي‭ ‬الرواية‭ ‬الأولى‭ ‬للكاتبة،‭ ‬ويهمني‭ ‬أن‭ ‬أؤكد‭ ‬هنا‭ ‬أنها‭ ‬رواية‭ ‬مكتوبة‭ ‬بمهارة‭ ‬ودقة ‬تمضي‭ ‬هادئة‭ ‬بلا‭ ‬قلقلة‭ ‬أو‭ ‬ارتباك.‭

جدير بالذكر أن رواية "استغماية" هي الرواية الفائزة بجائزة "أصوات وخطوط: رواية الجريمة الأدبية"، والتي تمت برعاية شركة ستوريتل بالتعاون مع الدار المصرية اللبنانية وتحت إشراف الروائية منصورة عزالدين.