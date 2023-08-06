الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف أصداء حفل إليسا وتامر عاشور بمهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

إليسا وتامر عاشور
إليسا وتامر عاشور

قالت سلسبيل سليم، موفدة القاهرة الإخبارية من العلمين الجديدة، إن المدينة تحتضن الحدث الترفيهي الأكبر في المنطقة العربية والشرق الأوسط، حيث إننا شهدنا العديد من الفعاليات المميزة التي لاقت الكثير من الاستحسان والقبول من كل جماهير الوطن العربي، وعلى المستوى الدولي أيضًا.

 

وأضافت، خلال لقائها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أننا بالأمس في ختام الأسبوع الرابع للمهرجان شهدنا حفلًا مميزًا للفنانة اللبنانية إليسا، والفنان تامر عاشور، وكانت أمسية غنائية تمتلئ بالرومانسية، والكثير تفاعل مع الأغاني والأجواء كانت تملأها الفرحة والبهجة.

 

شاشات عملاقة كانت تنقل الفعاليات بالخارج 

 

وتابعت: شهدنا أيضًا شاشات عملاقة كانت تنقل الفعاليات بالخارج لمن لم يشترك بالحفل، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية، والكثير من الاستعدادات ليكون هذا الحفل بهذه الصورة المشرفة التي رأيناها، كما شهدنا حفلة أعادت لنا بريق التسعينيات مع الفنان محمد منير والفنان حميد الشاعري.

 

وأكدت موفدة القاهرة الإخبارية من العلمين الجديدة أن المهرجان يشهد زخمًا كبيرًا من الفعاليات التي لاقت استحسانًا كبيرًا من قبل الجمهورين المصري والعربي، معقبة: "سنشهد عرضًا لمصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو، وعرضًا لأفضل 10 مصممين أزياء في الوطن العربي".

مهرجان العلمين الجديدة العلمين مهرجان العلمين إليسا تامر عاشور أصداء القاهرة الإخبارية
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