الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شديد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

الطقس
الطقس

تشهد البلاد خلال هذه الأيام، ارتفاعا شديدا بدرجات الحرارة، وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تكون الأجواء اليوم وغدا شديدة الحرارة على أغلب أنحاء البلاد.

 

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"  أنه يستمر سقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحياناً على مناطق من جنوب البلاد، وتشهد الرياح نشاط تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما يصاحبها انخفاض في مستوى الروية الأفقية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

 

وبالتزامن مع التغيرات الجوية التي تشهدها البلاد نقدم لكم من خلال هذه السطور الطقس المتوقع خلال الـ72 ساعة القادمة:

 

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس:

 

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

 

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 35 والمحسوسة 38.

 

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 44.

 

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 43 والمحسوسة 45.

 

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 45.

 

درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين الموافق 7 أغسطس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

 

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 32 والمحسوسة 35.

 

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 44.

 

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 41 والمحسوسة 43.

 

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والمحسوسة 46.

 

درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

 

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 31 والمحسوسة 34.

 

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

 

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 39 والمحسوسة 41.

 

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والمحسوسة 46.

درجات الحرارة شمال الصعيد سقوط الأمطار الخفيفة الهيئة العامة للأرصاد الجوية جنوب سيناء درجات الحرارة المتوقعة
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