الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ حملات لإزالة الإشغالات بشوارع صدفا وحى شرق بأسيوط

إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تكليف رؤساء المراكز والأحياء، باستمرار شن حملات دورية ومفاجئة لإزالة الاشغالات والتعديات بكل الطرق والشوارع بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة،  لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام على المارَّة.

ووجَّه اللواء عصام سعد، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين دون تهاون أو تقاعس، نظرًا لما تسببه هذه الإشغالات من اختناقات مرورية، وذلك لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم رفع إشغالات وتعديات من بعض المحال التجارية والمخابز والمقاهي على حرم الطريق ببعض شوارع مركز ومدينة صدفا وشارع الستين ومحمود رشوان، بحي شرق أسيوط خلال حملة اشغالات ومرافق تحت إشراف عبداللطيف فضالة، رئيس حي شرق وخالد إبراهيم عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا، مناشدين المواطنين أصحاب المحلات التي تُدار بدون ترخيص بسرعه التوجه إلى مركز التكنولوجي لاستخراج التراخيص الخاصه بهم وتقنين أوضاعهم وتمت هذه الحملات بمشاركة مسئولي التراخيص والإشغالات والمرافق باستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في هذا الشأن.

إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
إجراءات القانونية ازالة الاشغالات والتعديات استخراج التراخيص الإجراءات القانونية اللازمة الإشغالات والتعديات التنسيق والتعاون الخدمات المقدمة للمواطنين السيولة المرورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الوحدات المحلية بمحافظة أسيوط تحقيق السيولة المرورية خدمة لائقة للمواطنين رئيس حي شرق
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