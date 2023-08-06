رفع 425 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بمراكز أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد.

وأشار اللواء عصام سعد إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتقديم خدمة لائقة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم رفع 425 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة على مدار يوم واحد بقرى 3 مراكز ضمن أعمال الوحدات المحلية الجارية بالقرى والمراكز والأحياء حفاظًا علي البيئة وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكل الطرق الممكنة ووفقًا للإمكانات المتاحة.

وفي هذا الإطار قامت الوحدات المحلية بمراكز الفتح وصدفا والبداري بتنفيذ حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين، فضلًا عن شفط الأتربة من جانبي الطرق باستخدام سيارات الكنس الآلي، وذلك حفاظًا علي نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض.

وهو ما أسفر عن رفع 425 طن مخلفات خلال يوم واحد من حملات النظافة، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع العامة خاصة غير المرصوفة منها باستخدام معدات الحملة الميكانيكية اللازمة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين، وذلك تحت إشراف ومتابعة عبدالرءوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة وقسم النظافة والاشغالات بكل مركز.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذا يأتي في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع الإشغالات وأماكن تجمع القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية.

إزالة الاشغالات

إزالة الاشغالات

إزالة الاشغالات

إزالة الاشغالات

إزالة الاشغالات

إزالة الاشغالات

إزالة الاشغالات

إزالة الاشغالات

إزالة الاشغالات

إزالة الاشغالات

إزالة الاشغالات

إزالة الاشغالات

إزالة الاشغالات