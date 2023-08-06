الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح مركزين للتخاطب وتعديل السلوك مجانًا لذوى الهمم بالإسكندرية

الدكتورة صفاء الشريف
الدكتورة صفاء الشريف

تفتتح مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، اليوم الأحد، أحدث مركزين للتخاطب على مستوى المحافظات، واللذين تم تجهيزهما ضمن برنامج "جسور الأمل"، بمراكز شباب الحرمين والشهيد المسيري.


يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وبالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدعم ذوي القدرات والهمم على مستوى الجمهورية.

 

تُقدم بالمركزين، جلسات تخاطب وتكامل حسي وتقييمات نفسية من قبل مختصين لذوى القدرات والهمم، بالإضافة إلى برامج توعية للأسرة لكيفية التعامل مع أطفالهم بالإضافة إلى جلسات لعلاج حالات المشاكل السلوكية والانفعالية للأطفال وعلاج عيوب النطق والكلام التأخر اللغوي، وتطوير المهارات اللغوية والسمعية وتنمية المهارات والتعديل السلوكي.

 

مواعيد العمل بمراكز التخاطب

تقدم المراكز الخدمات مجانًا، ومواعيد العمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً.

 

يذكر أن مراكز التدريب وتنمية الإبداع تنفذ بشكل أسبوعى وعلى مدار العام بمراكز شباب (النصر وكرموز) وتقدم جميع خدماتها الرياضية والفنية، وأخيرًا جلسات التخاطب بالمجان لأبنائها من ذوي الهمم بالإسكندرية، ليصبح عدد مراكز التخاطب وتنمية المهارات بالإسكندرية أربعة مراكز حتى الآن.

مراكز التخاطب مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية مراكز شباب الحرمين الشهيد المسيري الإسكندرية
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