إليسا خلال حفلها بمهرجان العلمين الجديدة: بحب مصر جدا وسعيدة بيكم

عبرت النجمة اللبنانية إليسا عن سعادتها بالتواجد في مهرجان العلمين الجديدة من خلال حفلها الضخم الذي المقام حاليا بعد انتهاء فقرة النجم تامر عاشور.

وحرصت إليسا على توجيه التحية للجمهور وقالت" سعيدة جدا أنا معاكم وبحب مصر جدا وسعيدة بيكم والعالمين.. العالم علمين" وسط هتفات كبيرة من الجمهور الذي حرص على حضور الحفل والتفاعل معها وأغنياتها.

بدأت النجمة اللبنانية إليسا حفلها الغنائي الضخم بمهرجان العلمين الجديدة، بعد انتهاء فقرة النجم تامر عاشور، حيث أشعلت مسرح العلمين أرينا بمجردظهورها على المسرح.

ودخلت النجمة إليسا على أنغام أغنية “حلو يا بلدي”، حيث تحولت شاشات العرض العملاقة بحفل العلمين الجديدة إلى علم مصر ليتفاعل معها الجمهور بشدة وسط تصفيق حار مع كلمات الأغنية لتبدأ بعدها إليسا في تقديم أغنياتها من خلال أغنية “نفسي أقوله”.

وقبل قليل تصدر النجم تامر عاشور تريند موقع التدوينات القصيرة «X» تويتر سابقا، بعد دقائق معدودة من بدء حفله بمهرجان العلمين الجديد الذي يحييه مع النجمة إليسا.

وعبر النجم تامر عاشور عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة من خلال حفله المقام حاليا بمشاركة النجمة اللبنانية إليسا.