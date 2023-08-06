الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تامر عاشور عن مهرجان العلمين الجديدة: الأجواء هنا مبهرة

حفل تامر عاشور بمهرجان
حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين

عبر النجم تامر عاشور عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة من خلال حفله المقام حاليا بمشاركة النجمة اللبنانية إليسا.

حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين
حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين
حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين
حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين
حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين
حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين
حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين

 

وقال تامر عاشور في تصريحات صحيفة، إن أجواء مهرجان العلمين الجديدة قوية للغاية، وشيء محترم للغاية والمهرجان يعمل على جذب عدد كبير من الجمهور وسعيد بالمشاركة في المهرجان الجديد.

 

وأضاف أن أجواء الساحل الشمال بدون المهرجان دائما ما تكون قوية للغاية وبعد إقامة المهرجان فإن الأجواء أصبحت أكثر جمالا وقوة والأجواء هنا مبهرة للغاية، موجها دعوته للجميع للاستمتاع بفعاليات المهرجان وفعالياته المختلفة.

حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين

وأضاف أنه يستعد لطرح أغنية جديد خلال الفترة القادمة من كلمات تامر حسين ومن توزيع توما متمنيا أنا تنال الأغنية إعجاب الجمهور

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